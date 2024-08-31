Вже 12 медаль. Україна виборола першу нагороду на Паралімпіаді-2024 у велотреку

РБК-Україна повідомляло, що 28 серпня в Парижі розпочались літні Паралімпійські ігри-2024.

Першу медаль Паралімпіади ще 29 серпня здобув український плавець Антон Коль. Спортсмен вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1. Пізніше того ж дня українські плавці завоювали ще три медалі.

Детальніше про те, яке місце Україна посіла після другого дня змагань, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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