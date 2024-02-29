Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян

За його словами, сьогодні 29 лютого - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

"Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі!" - зазначив генерал.

Знищення літаків РФ

Літак Су-34, знищений українськими військовими, сьогодні став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.