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Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян

Фото: ЗСУ знищили ще один літак росіян 29 лютого (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

За його словами, сьогодні 29 лютого - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

"Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі!" - зазначив генерал.

Знищення літаків РФ

Літак Су-34, знищений українськими військовими, сьогодні став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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