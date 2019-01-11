Кандидаты в президенты исправили ошибки в декларациях после проверки НАПК

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях

После проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, по кандидатам была проведена специальная проверка сведений.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - сказано в сообщении.

Так, в Департаменте проверки деклараций НАПК сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях.

"По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин С.М., Наливайченко В.А., Скоцик В.Е., Садовый А.И. подали исправленные декларации", - добавили в агентстве.

Так, согласно части второй статьи 50 закона "О выборах президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост главы государства.

"НАПК впервые привлечено к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с Центральной избирательной комиссией, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на ТОП-должности", - сказано в сообщении.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины. В Киеве и других регионах Украины размещены билборды с агитацией в пользу Сергея Каплина и Андрея Садового, которые не имеют выходных данных (сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск, заказчики соответствующих материалов).

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия Украины 8 января 2019 года зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты.

Добавим, ЦИК отказалась регистрировать правозащитника из Броваров Владимира Ратуша кандидатом на пост президента.