Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось, - Москалькова

Российская Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и Российской Федерации состоялось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, обмен пленными состоялся по формуле "35 на 35".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречали их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, украинский политзаключенный Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Присутствующие приветствовали Сенцова аплодисментами.

Ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.

Также в российском международном аэропорту "Внуково" приземлился специальный борт Tu-204-300, который накануне вылетел из украинского аэропорта "Борисполь". На борту самолета находятся лица, которые были освобождены Украиной в рамках обмена пленными. В частности, среди них может быть главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.