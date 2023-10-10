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"Взагалі не зрозуміло, за що воюєш". Окупанти не розуміють цілей РФ (перехоплення)

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти почали задумуватись про те, чи має якісь цілі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема у перехопленні зафіксовано розмову цивільних, які задаються питанням за що воює Росія і які має цілі у вторгненні в Україну.

"Якщо у Велику Вітчизняну ми ще хоч за щось воювали, то тут взагалі не зрозуміло за що воюєш. Ну що вони хочуть? Взяти Україну? хоча б якусь ціль поставили б", - говорить росіянка.

Вона дивується, що попри всі заяви РФ Україна отримує озброєння від НАТО та фінансову допомогу від США.

Росіянка вважає, що якщо влада РФ скаже що закінчує війну не досягши цілей це буде не логічно.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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