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"Вообще непонятно, за что воюешь". Оккупанты не понимают целей РФ (перехват)

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты начали задумываться о том, есть ли какие-то цели вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в перехвате зафиксирован разговор гражданских, задаваемых вопросом за воюющую Россию и имеющих цели во вторжении в Украину.

"Если в Великую Отечественную мы еще хоть за что-то воевали, то здесь вообще непонятно за что воюешь. Ну что они хотят? Взять Украину? хотя бы какую-нибудь цель поставили бы", - говорит россиянка.

Она удивляется, что, несмотря на все заявления РФ, Украина получает вооружение от НАТО и финансовую помощь от США.

Россиянка считает, что если власти РФ скажут, что заканчивают войну, не добившись целей, это будет не логично.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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