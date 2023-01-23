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Взаємозалежність країн є зброєю для противника, - Боррель

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Взаємозалежність країн від ресурсів, в тому числі, і енергоносіїв, стала зброєю, яку Росія використовує задля своїх цілей.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на elDiario.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну концепція світу змінилась.

"Ми перебуваємо в іншому світі, і цей інший світ має відправну точку, якою є бомбардування Києва. Того дня народилася інша концепція світу, з чітким усвідомленням, що взаємозалежність не забезпечує мир. Навпаки, це вразливість, якою може скористатися противник", - заявив Боррель.

Він наголосив, що зараз Євросоюз робить радикальні зміни, усунувши за кілька місяців енергетичну залежність від Росії, яку до цього будували роками.

Нагадаємо, шо Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Також Боррель заявляв, що країни Європейського союзу до кінця року можуть позбутися залежності від російських енергоресурсів. Виключенням може стати Угорщина "з політичних міркувань".

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