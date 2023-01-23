Взаимозависимость стран - оружие для противника, - Боррель

Взаимозависимость стран от ресурсов, в том числе и энергоносителей, стала оружием, которое Россия использует для своих целей.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на elDiario.
По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину концепция мира изменилась.
"Мы находимся в другом мире, и этот другой мир имеет отправную точку, какова бомбардировка Киева. В тот день родилась другая концепция мира, с четким осознанием, что взаимозависимость не обеспечивает мир. Напротив, это уязвимость, которой может воспользоваться противник", - заявил Боррель.
Он подчеркнул, что сейчас Евросоюз вносит радикальные изменения, устранив за несколько месяцев энергетическую зависимость от России, которую до этого строили годами.
Напомним, что Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.
Также Боррель заявлял, что страны Европейского союза до конца года могут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Исключением может стать Венгрия "по политическим соображениям".
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