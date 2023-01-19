Боррель анонсував терміни позбавлення ЄС від російських енергоресурсів
Країни Європейського союзу до кінця року можуть позбутися залежності від російських енергоресурсів. Виключенням може стати Угорщина "з політичних міркувань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля під час виступу в Міжнародному університеті в Іспанії.
"Усі країни ЄС, за винятком, можливо, Угорщини, до кінця цього року повністю позбудуться російських енергоресурсів", - заявив Боррель.
Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили про те, що повністю вони диверсифікували енергетичну інфраструктуру і більше не залежать від російських енергоносіїв.
Додамо, раніше стало відомо, що країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти.
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