"Вызывают серьезное беспокойство": США о действиях войск РФ у границ Украины
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что они продолжают следить за действиями российских войск у границ Украины. Давая им оценку он отметил, что этого "достаточно, чтобы вызвать серьезное беспокойство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, российская риторика становится все более резкой. Однако он отказался объявлять варианты, которые рассматривают США на случай вторжения РФ в Украину.
"Я не собираюсь вам рассказывать, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы следим за всем этим. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезное беспокойство", - отметил Милли.
В свою очередь он отметил важность суверенитета Украины для Вашингтона и НАТО.
"На карту поставлены важные интересы национальной безопасности США и государств-членов НАТО, если россияне совершат открытый акт агрессивных действий в военном аспекте в отношении государства, независимого с 1991 года", - подчеркнул Милли.
В то же время он отказался публично заявить о своей оценке численности российских сил вблизи Украины, но предположил, что его предположения могут выходить за пределы реального количества.
Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.
Добавим, министры Альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и Российской Федерации, а генеральный секретарь НАТО пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против страны.
Отметим, что 29 ноября президент Турции Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.