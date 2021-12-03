"Викликають серйозне занепокоєння": США про дії військ РФ біля кордонів України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього "достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, російська риторика стає усе більш різкою. Однак він відмовився оголошувати варіанти, що розглядають США на випадок вторгнення РФ в Україну.

"Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми слідкуємо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння", - зазначив Міллі.

Своєю чергою він наголосив на важливості суверенітету України для Вашингтону та Альянсу НАТО.

"На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті відносно держави, незалежної з 1991 року", - наголосив Міллі.

Водночас він відмовився публічно заявити про свою оцінку чисельності російських сил поблизу України, але припустив, що його припущення можуть виходити за межі реальної кількості.