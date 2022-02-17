Дерзская провокация. Данилов объяснил обострение ситуации на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал сегодняшнее обострение на Донбассе дерзкой провокацией. Он добавил, что Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в программе "Право на владу" .

"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова была цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в ситуации с сегодняшним обострением Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на провокации.