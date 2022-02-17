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Зухвала провокація. Данілов пояснив загострення ситуації на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав сьогоднішнє загострення на Донбасі зухвалою провокацією. Він додав, що Україна повинна проявити стриманість і не відповідати на неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в програмі "Право на владу".

"Сьогодні була зухвала і масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас в тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у ситуації із сьогоднішнім загостренням Україна має проявити стриманість та не відповідати на провокації.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Під вогонь потрапили, зокрема, дитячий садок у Станиці Луганській. Серед мирних мешканців є постраждалі.

Зазначимо, увечері 17 лютого пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив про 47 обстрілів на Донбасі з початку доби.

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ДонбасОлексій ДаніловВторгнення Росії до України