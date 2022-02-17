Зухвала провокація. Данілов пояснив загострення ситуації на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав сьогоднішнє загострення на Донбасі зухвалою провокацією. Він додав, що Україна повинна проявити стриманість і не відповідати на неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в програмі "Право на владу" .

"Сьогодні була зухвала і масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас в тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у ситуації із сьогоднішнім загостренням Україна має проявити стриманість та не відповідати на провокації.