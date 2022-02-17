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Обострение на Донбассе: сегодня зафиксировали уже 47 обстрелов

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Донбасс, Четверг 17 февраля 2022 20:08
Обострение на Донбассе: сегодня зафиксировали уже 47 обстрелов Фото: украинские военные попали под обстрелы на Донбассе (Pete Kiehart/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала сегодняшнего обострения на Донбассе украинская сторона зафиксировала уже 47 обстрелов. Боевые действие активизировались в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня. Из них 38 - с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений.

В течение дня под обстрелы попали следующие населенные пункты: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Луганская, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Станица Луганская и другие.

Противник сегодня применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и другое вооружение.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, снаряд попал в детский сад, в результате чего пострадали два человека.

Также сообщалось о том, что был ранен один военный и еще один получил боевую травму.

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