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Дерзская провокация. Данилов объяснил обострение ситуации на Донбассе

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 22:07
Дерзская провокация. Данилов объяснил обострение ситуации на Донбассе Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал сегодняшнее обострение на Донбассе дерзкой провокацией. Он добавил, что Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в программе "Право на владу".

"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова была цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в ситуации с сегодняшним обострением Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на провокации.

Напомним, сегодня пророссийские боевики обстреляли несколько населенных пунктов на Донбассе. Под огонь попали, в том числе, детский садик в Станице Луганской. Среди мирных жителей есть пострадавшие.

Отметим, вечером 17 февраля пресс-центр операции Объединенных сил сообщил о 47 обстрелах на Донбассе с начала суток.

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