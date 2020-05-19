"Политическое цунами" продолжится: в "Слуге народа" уверены в проведении местных выборов осенью

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (РБК-Украина)

Партия заявляет о намерении "перегрузить политическую систему"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил уверенность, что местные выборы в Украине пройдут осенью этого года. В партии настроены "перегрузить политическую систему".

Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, уверен ли он, что местные выборы в Украине состоятся осенью этого года, Арахамия ответил: "да, конечно".

"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами. Смотрите, в этом историческая миссия "Слуги народа". Мы должны перегрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же, будут. Но это нужно сделать, потому что за 25 лет все пытаются просто договориться. И сейчас нас все склоняют к этому", - добавил политик.

На замечание, что может быть вторая волна коронавируса, Арахамия ответил:

"Ну, если будет серьезная какая-то угроза, то, конечно, по объективным причинам... Но я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию - это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно".

Он также отверг идею интернет-голосования в случае экстренной ситуации.

"У нас невозможно, к большому сожалению. Хотя я же настаивал на том, чтобы испытать этот пилот. Вначале все фракции поддерживали, а в конце все испугались. Остались только мы и "Голос", если я не ошибаюсь", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что фракция до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом он отметил, что есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров.

Автор: Максим Зайченко