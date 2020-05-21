Виклик Кличку: хто боротиметься за посаду мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До місцевих виборів, призначених на кінець жовтня, залишається трохи більше п'яти місяців, і основні політичні гравці щосили готуються до активної фази виборчої кампанії. Традиційно велику увагу викликають вибори в Києві, де Віталій Кличко спробує стати мером втретє поспіль. Про те, як відбувається підготовка до столичних виборів і хто може стати головним конкурентом Кличка – в матеріалі РБК-Україна.

Головна інтрига столичних виборів на даний момент зводиться до питання – хто стане кандидатом від президентської партії "Слуга народу". Кілька десятків нардепів від СН, причому з різних внутрішньофракційних груп впливу, у вівторок, 19 травня, звернулися до Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому вимагали провести публічні праймеріз з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів "міст обласного значення".

"Для запобігання будь-яким звинуваченням проти партії "Слуга народу", зокрема, у фальсифікації, маніпуляції і домовленостях з корумпованими елітами, вважаємо за необхідне забезпечити проведення політичною партією "Слуга народу" об'єктивних внутрішньопартійних виборів (праймеріз)", – написали депутати.

Вчора на прес-конференції Зеленський підтвердив, що праймеріз як мінімум в Києві дійсно відбудуться, причому взяти участь у них зможуть не тільки депутати від "СН", але і незалежні кандидати. "Хто буде кращий, того я підтримаю", – сказав президент.

Раніше про свої мерські амбіції заявляли кілька депутатів від президентської партії: Олександр Ткаченко, Микола Тищенко. Про своє бажання брати участь в праймеріз говорили Олександр Дубинський та Олександр Качура. У ЗМІ також з'являлася інформація про можливе висунення голови Верховної ради Дмитра Разумкова, яку він сам же і спростував.

Труднощі відбору

Як розповів РБК-Україна один із підписантів відкритого листа до Зеленського, вдатися до такого кроку депутатів змусила повна невизначеність із вибором кандидатів від партії влади в столиці та інших великих містах.

"У нас досі немає ніякого рішення ні по Києву, ні по Дніпру, Харкову, Одесі, Львову тощо, а терміни вже підтискають", – сказав співрозмовник.

За інформацією видання, в "Слузі народу" зараз якраз визначаються з тим, в якому вигляді пройдуть столичні праймеріз. При цьому фаворит нібито вже є, причому ця людина не з партійного середовища.

"Думаю, цей кандидат переможе на будь-яких чесних праймеріз", – сказав співрозмовник видання в президентському оточенні. При цьому раніше часу "світити" прізвище кандидата в партії не хочуть, навіть неофіційно. Це звичний передвиборний прийом, щоб зменшити кількість негативу, який посиплеться на кандидата відразу після того, як буде оголошено його прізвище.

Втім, є й інший момент – затягувати з оголошенням кандидата також не можна, щоб він встиг як мінімум отримати достатню впізнаваність, освоїтися в ролі претендента на посаду мера, зокрема в очах виборців, і провести нормальну передвиборчу кампанію. При цьому, стверджує співрозмовник, базовий рівень впізнаваностф у потенційного кандидата від "Слуги народу" вже є.

Олександр Ткаченко вважається одним з потенційних кандидатів на вибори мера Києва (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитані виданням співрозмовники у владі стверджують, що на свідомий "злив" мерських виборів на користь Кличка "Слуга народу" не піде. Основою для таких розмов стали події ще минулої осені. Тоді на хвилі загального перезавантаження влади на Банковій вирішили змістити Кличка з позиції глави КМДА, в кулуарах пішли активні розмови про можливі дострокові вибори мера столиці.

Локомотивом цього процесу виступав тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан. Але ця історія так нічим і не закінчилася, відносини між Кличком і центральною владою незабаром нормалізувалися. Це пов'язували з посиленням позицій Андрія Єрмака, которий тоді працював помічником Зеленського і зміг знайти з мером Києва спільну мову.

"Якщо ми виставимо відверто слабкого кандидата, покажемо "злив" виборів, то тоді полетить вниз і наш столичний рейтинг, який і так уже просів. Треба в будь-якому випадку виставляти сильного кандидата, серйозно боротися, і якщо програємо, то з гідним результатом", – сказав один із впливових депутатів від "СН".

Інше джерело РБК-Україна у президентській партії не виключило того, що кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У той же час прес-секретар самого Ляшка цю інформацію не підтвердила.

У партії обіцяють, що сама кампанія в Києві в будь-якому випадку має відбутися цивілізовано, відкрито "воювати" з Кличком із застосуванням будь-яких засобів і технологій там начебто не збираються. Це не дивно, оскільки саме УДАР у "Слузі народу" бачать своїм партнером по майбутній коаліції в Київраді, а завдання-максимум президентської партії – стати основою такої коаліції.

Результати соцопитувань дають їй певні підстави сподіватися на успіх. За даними квітневого дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", за партію Зеленського готові проголосувати 22,3% киян, серед тих, хто піде на вибори і визначився з вподобаннями. Тоді як УДАР підтримують 13,5% київських виборців, і це дає партії лише третє місце, на другому знаходиться "Європейська солідарність" з 18,6% рейтингу.

На наступному тижні президентська політсила планує якщо не офіційно представити свого кандидата, то, як мінімум, оголосити конфігурацію своєї передвиборчої кампанії – простіше кажучи, хто чим буде займатися. При цьому виборчими і технологічними моментами в Києві буде завідувати центральний штаб, під кураторством голови партії "СН" та першого заступника голови однойменної фракції Олександра Корнієнка.

А Микола Тищенко, як передбачається, займеться формуванням команди і буде пропонувати кандидатів в депутати Київради від "Слуги народу". Пропозиції Тищенко та інших партфункціонерів будуть відсіюватися, а остаточний список до Київради, за інформацією РБК-Україна, буде затверджуватися особисто президентом Зеленським.

"Відбір наших кандидатів буде відбуватися прозоро і зрозуміло. Замість цього "фестивалю забудовників" в Київраду повинні пройти молоді люди, але які вже чогось досягли, з авторитетом в міському середовищі, кияни 25-40 років. Це можна було б назвати "списком "Фейсбуку", – розповів РБК-Україна Корнієнко.

За словами керівника групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, навіть зараз висунення від "Слуги народу" може дати кожному кандидату дуже істотну підтримку.

"Але для перемоги цього недостатньо. Потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи, участі у муніципальному життф і так далі. Зараз люди будуть вибирати не просто "нових", а "досвідчених нових", – сказав РБК-Україна соціолог.

Партія мера

У будь-якому випадку, здобути перемогу над Віталієм Кличком – складне завдання для будь-якого висуванця від "Слуги народу". Чинний мер – безумовний фаворит рейтингів з 38,7% підтримки, тоді як, наприклад, у Олександра Ткаченка від партії влади – лише 8,8%. Втім, на думку Антиповича, поки не варто говорити про те, що результат київських виборів уже вирішений.

"Кличко на тлі боротьби з пандемією коронавіруса отримав додаткову увагу і підтримку. Але ніхто не знає, що буде після закінчення пандемії. Можливо, додатковий рейтинг з ним залишиться, і люди вирішать, що ось, він проявив себе хорошим управлінцем. А, можливо, з'явиться конкурент, який почне його активно критикувати, і нівелює цим ефект від боротьби з коронавірусом", – сказав соціолог.

За його словами, багато залежить від того, як сам Кличко розпорядиться своїм великим електоральним запасом, і від того, наскільки глибокою стане економічна криза, провину за яку громадяни покладуть на владу, частково на місцеву, частково – на центральну.

Дуже високі шанси Кличка залишитися на посаді визнають співрозмовники видання з різних політичних таборів. Втім, за словами одного з давніх опонентів чинного мера, який спирається на власну інформацію про поточні рейтинги, якщо у другий тур з Кличком вийде якийсь сильний конкурент, у нього будуть хороші шанси на перемогу. Адже такий кандидат цілком може зібрати під себе голоси всіх незадоволених ситуацією в столиці. А в тому, що вибори в Києві відбудуться саме у два тури, взагалі мало хто сумнівається.

Віталій Кличко може стати мером втретє (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, підготовка до виборів в команді Кличка вже ведеться, його передвиборчий штаб очолює екс-нардеп від Удару та "Блоку Петра Порошенка" Оксана Продан. Головне питання щодо кампанії Кличка на даний момент – формат походу його команди на вибори в Київраду.

"Партія мерів", актуальність якої різко знизилася після того, як влада відмовилася вносити правки у Виборчий кодекс, схоже, все-таки створюється. І цілком можливо, що це відбудеться на базі давно законсервованого УДАРу. Головним партнером Кличка може стати мер Дніпра Борис Філатов, а до їхнього союзу можуть приєднатися і мери дрібніших міст.

Втім, однозначного завдання створити і повести "партію мерів" на осінні місцеві вибори, за інформацією видання, учасники процесу перед собою не ставлять. Не виключено, що цей проект в якомусь форматі буде реалізовуватися вже до наступних парламентських виборів.

На прохання прокоментувати поточну ситуацію в команді Кличка, зокрема щодо "партії мерів", Оксана Продан сказала РБК-Україна, що відповіді на ці питання у свій час дасть сам столичний мер. Але вона підтвердила, що дійсно є членом команди Кличка.

Сам мер поки говорить на цю тему досить обережно. "Ми дійсно спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми зараз розглядаємо різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу (партію мерів", – ред.)", – днями заявив Кличко в ефірі одного з телеканалів.

Треті сили

Незважаючи на те, що основне протистояння на місцевих виборах у Києві, судячи з усього, розгорнеться між Кличком та кандидатом від СН, бажаючих взяти участь у цих виборах, напевно, буде достатньо. Багато кандидатів йдуть в мери не для того, щоб всерйоз боротися за цей пост, а щоб допомогти пройти в Київраду своїм партійним проектам.

Є й ті, хто цілком може розраховувати як мінімум на потрапляння у другий тур. Як, наприклад, шоумен і волонтер Сергій Притула. На парламентські вибори він йшов у списку партії "Голос", але не потрапив у Раду. Відповідно до опитування "Рейтингу", Притула йде на другому місці після Кличка з 9,1% підтримки. Але рішення про його висунення на мерських виборах поки не прийнято.

"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат чи кандидатка точно буде. В нашій команді багато чесних і професійних людей – кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", – сказала РБК-Україна голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Серед інших потенційних кандидатів називають бізнесмена Андрія Пальчевського, екс-мера Києва Олександра Омельченка і екс-главу КМДА Олександра Попова, ще одного бізнесмена Гаріка Корогодського, а також ряд колишніх нардепів: позафракційного Борислава Березу, "свободівця" Андрія Іллєнка та екс-члена "Свободи" Юрія Левченка, колишнього "БЮТівця" Миколу Томенка.

Від "Європейської солідарності" на вибори може піти екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, активність на київському напрямку виявляє і чинний нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, від "Батьківщини" на вибори піде Віталій Нестор.

В "Опозиційній платформі "За життя" зі своїм кандидатом поки не визначилися, зате активну роботу вже почали: депутат від ОПЗЖ і забудовник Вадим Столар створює мережу регіональних каналів у великих містах країни, зокрема і в столиці.

В політичному середовищі обговорюється ймовірність того, що Столар поведе "своїх" людей в Київраду відразу в кількох списках прохідних партій. Як, наприклад, і інший бізнесмен, Степан Черновецький, син колишнього київського мера Леоніда Черновецького.

В "Голосі" не виключають, що Сергій Притула буде брати участь у виборах мера Києва (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед кандидатів на посаду мера можуть з'явитися і досить відомі, але в той же час несподівані прізвища. Наприклад, йдуть активні розмови про можливе балотування на цю посаду екс-глави Офісу президента Андрія Богдана. Цю можливість Богдан, хоча і в жартівливій формі, але не відкидав ще восени минулого року під час перебування головою ОП.

При цьому співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента не бачить у висуванні Богдана свого роду "помсти" команді Зеленського, членом якої він був. "Богдан буде мінусувати Кличка, ми навіть задоволені, що він йде в мери", – сказав джерело. У будь-якому випадку, реальні шанси зайняти посаду мера у Богдана навряд чи будуть, але поборотися за входження свого партійного проекту у Київраду він цілком зможе.

Кілька співрозмовників РБК-Україна сказали, що за їх очікуванням вибори в столиці можуть не обійтися і без сюрпризів. Зокрема, форс-мажорним фактором може стати друга хвиля епідемії коронавірусу, яка може поставити під питання сам факт їх проведення. Хоча у "Слузі народу" запевняють, що голосування відбудеться в будь-якому випадку.