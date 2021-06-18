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"Вызов для ЕС": Меркель выступила за продолжение работы в минском формате

Автор: Артур Родивилов

Россия представляет большой вызов для Европы. Однако необходимо продолжить диалог с ней в рамках минского формата.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции перед рабочим ужином с президентом Франции в Берлине.

Меркель также заявила об угрозе гибридных атак со стороны России.

"Россия - большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза. Приходится констатировать, что мы все уязвимы для гибридных атак. В то же время мы очень заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, а следовательно в том, чтобы оставаться с Россией в диалоге, каким бы сложным он ни был", - сказала Меркель.

Комментируя встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным, она заявила, что через диалог можно узнать позицию другой стороны.

"Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно", - добавила Меркель.

Напомним, с 10 по 16 июня Джо Байден совершил первое международное турне, во время которого принял участие в саммитах G7, НАТО и ЕС, а также встретился с президентом РФ. В ходе встречи Байден и Путин обсудили Украину.

Президент США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и выразил приверженность к выполнению минских соглашений.

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МинскАнгела Меркель