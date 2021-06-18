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Без внесения существенных изменений в "Минск" прогресса не будет, - Кравчук

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Пятница 18 июня 2021 17:47
Без внесения существенных изменений в "Минск" прогресса не будет, - Кравчук Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Без внесения в минские соглашения каких-то коренных изменений - прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. В частности, если Россия будет исключать из соглашений то, что в их интересах.

Об этом заявил первый президент Украины - глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Не внеся в минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти ... такое просто невозможно", - заявил он.

Кравчук добавил, что если президент РФ Владимир Путин будет убирать из "Минска" только то, что ему захочется, то движения по соглашениям также не будет.

"Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к минским соглашениям и в комплекс мероприятий", - подчеркнул он.

Глава украинской делегации в ТКГ также сказал, что принимались несовершенные документы, но сейчас надо посмотреть на них и определить, что может быть выполнено, а что - нет.

"Украина не отрицает (выполнение минских соглашений - ред.), Украина поддерживает именно такой подход", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее советник президента России в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Кремль надеется на то, что США "окажут воздействие" на позицию Украины касательно исполнения минских соглашений.

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минские соглашения Кравчук
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