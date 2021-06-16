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Байден обсудил минские соглашения с Путиным. Различия в позициях были

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Женева, Среда 16 июня 2021 20:39
Байден обсудил минские соглашения с Путиным. Различия в позициях были Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден подтвердил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос минских соглашений по Донбассу. И различия в позициях Вашингтона и Москвы были.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Я передал незыблемую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы обсудили минские договоренности, я выразил свой взгляд на них. Он не перечил мне, но, конечно, различия (в позициях по минским соглашениях, - ред.) были", - отметил Байден.

Напомним, ранее Путин заявил, что России и США нужно договориться о правилах поведения в решении региональных конфликтов, в том числе, имея в виду ситуацию в Украине и на Донбассе.

Кроме того, Путин вспомнил о предложениях Киева, которыми он пытается внести изменения в минские соглашения, в частности, в порядок выполнения пунктов.

"Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специальное образование, чтоб понимать, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит", - подчеркнул президент России.

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