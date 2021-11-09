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Вывозили сотни тонн драгоценных металлов: в Украине разоблачили преступную схему

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Украина, Вторник 09 ноября 2021 13:34
Вывозили сотни тонн драгоценных металлов: в Украине разоблачили преступную схему Фото: в Украине раскрыли схему вывоза драгоценных металлов в Польшу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине разоблачили злоумышленников, которые вывозили из страны сотни тонн цветных и драгоценных металлов. Преступники уклонялись от уплаты налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Как стало известно правоохранителям, преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Далее они перевозили его в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость. Таким путем злоумышленники в течении 2020-2021 годов получили более 65 миллионов гривен.

Правоохранители провели 18 обысков в разных областях Украины. Они изъяли документацию и технику. А в одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одна из партий, на сумму 126 тысяч евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно при попытке вывоза из Украины.

Фото:
8 ноября руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни вручено сообщение о подозрении и ходатайстве об избрании мер и отстранении от занимаемых должностей. Решается вопрос об аресте имущества, чтобы возместить ущерб государству.

Напомним, на Буковине поймали злоумышленников, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов могли шпионить за пограничниками.

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Государственная пограничная служба
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