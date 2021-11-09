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Вивозили сотні тонн дорогоцінних металів: в Україні викрили злочинну схему

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 13:34
Вивозили сотні тонн дорогоцінних металів: в Україні викрили злочинну схему Фото: в Україні розкрили схему вивезення дорогоцінних металів до Польщі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні викрили зловмисників, які вивозили із країни сотні тонн кольорових та дорогоцінних металів. Злочинці ухилялися від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Як стало відомо правоохоронцям, злочинці закуповували застаріле електрообладнання, що містить кольорові та дорогоцінні метали. Далі вони перевозили його до Польщі як електрообладнання і незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість. Таким шляхом зловмисники протягом 2020-2021 років отримали понад 65 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 18 обшуків у різних областях України. Вони вилучили документацію та техніку. А в одному з логістичних центрів виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, підготовленого для відправки до Польщі. Одну з партій, на суму 126 тисяч євро, було затримано у пункті пропуску "Ягодин" безпосередньо при спробі вивезення з України.

Фото:

8 листопада керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом співробітникам Львівської митниці вручено повідомлення про підозру та клопотання про обрання заходів та усунення з посад. Вирішується питання про арешт майна, щоб відшкодувати збитки державі.

Нагадаємо, на Буковині спіймали зловмисників, які за допомогою безпілотних літальних апаратів могли шпигувати за прикордонниками.

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