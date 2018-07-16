Вывоз детей за границу: организатору объявили о подозрении

Руководителю этой схемы в ближайшее время изберут меру пресечения

Сегодня, 16 июля, представителю медицинского центра "БиоТехКом" сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о торговле людьми в связи с вывозом младенцев за границу. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, руководителю этой схемы Печерский суд Киева в ближайшее время изберет меру пресечения.

"На территории нашей страны мы расследовали это дело, и сегодня представителю медицинского центра "БиоТехКом" сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о торговле людьми, а главному врачу медцентра также и по статье о подделке документов... Следствие будет настаивать на аресте подозреваемых", - сообщил генпрокурор.

Напомним, сегодня, 16 июля, председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Киеве разоблачили преступников, которые вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.

В частности, полицейские установили факт вывоза иностранцами ребенка, рожденного в Виннице, за пределы Украины. Мальчика вывезли на основании поддельных документов.