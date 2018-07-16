Вивезення немовлят за кордон: організатору оголошено про підозру

Керівникові цієї схеми у найближчий час оберуть запобіжний захід

Сьогодні, 16 липня, представникові медичного центру "БіоТехКом" повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про торгівлю людьми у зв'язку з вивезенням немовлят за кордон. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, керівникові цієї схеми Печерський суд Києва у найближчий час обере запобіжний захід.

"На території нашої країни ми розслідували цю справу, і сьогодні представникові медичного центру "БіоТехКом" повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про торгівлю людьми, а головного лікаря медцентру також і за статтею про підробку документів... Слідство наполягатиме на арешті підозрюваних", - повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що у Києві викрили злочинців, які вивозили немовлят за кордон під прикриттям репродуктивної клініки.

Зокрема, поліцейські встановили факт вивезення іноземцями дитини, народженої у Вінниці, за межі України. Хлопчика вивезли на підставі підроблених документів.