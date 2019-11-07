Висновки по окремим нардепам будуть до кінця року, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В першу чергу, буде оцінюватися статистика голосувань депутатів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року будуть зроблені висновки щодо роботи деяких депутатів фракції "Слуга народу" у Верховній раді. Про це він повідомив у своєму відеоблозі "Зе! Президент" Youtube.

За його словами, в першу чергу буде оцінюватися робота депутатів під час голосування, а вже потім скандали, в які вони потрапляли.

"Ми уважно стежимо за статистикою. Не тільки, скажімо так, ганебні смски. Вони теж є, є ганебні чутки. Але я радий, що поки це тільки чутки. Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Тобто кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони потрібні суспільству", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, розбіжності у фракції "Слуга народу" виникають з-за великої кількості людей з різних верств суспільства. За його словами, що всі спірні моменти необхідно вирішувати на внутрішніх засіданнях фракції.

Також повідомлялося, що депутат і голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко під час засідання у Верховній раді листувався з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Після публікації листування, Яременко написав заяву про відхід з поста голови комітету.