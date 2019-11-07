Зеленский: у нас в Раде демократия, но это пока

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что все спорные моменты необходимо решать на внутренних заседаниях фракции

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил разногласия во фракции "Слуга народа" и заявил, что внутри нее "пока сохраняется демократия". Об этом он сообщил в своем видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

По словам Зеленского, депутаты фракции должны решать все спорные моменты на внутренних заседаниях фракции, а не выносить их на заседании Верховной рады.

"Есть некоторые ошибки, есть некоторые моральные поступки. Есть депутаты, которые не хотят голосовать за те или другие законы, хотя мы договаривались. Когда обсуждаются законы на заседании фракции или в комитетах, там, пожалуйста, спорьте, но не выносите это на заседания Рады. Если 70% фракции "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем", - сказал президент Украины.

По его словам, "простые люди" во фракции, хоть и допускают ошибки, однако являются представителями разных слоев населения.

"Я понимаю нашего главу фракции. Давиду (Арахамии, - ред.) сложно. И замам сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека - они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слове, долго въезжают. Поэтому есть ошибки. Они показывают отношение того или иного класса, и показывают тебе, где ошибки, потому что представляют разные слои общества с разной ментальностью и заработком. Поэтому, пока в Верховной раде у нас демократия, но пока", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что часть депутатов фракции "Слуга народа" отказались давать согласие на арест нардепа Ярослава Дубневича. По словам главы фракции Давида Арахамии, отказ поддерживать задержание и арест Дубневича был связан с процедурой оформления дела.