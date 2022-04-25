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Вывод войск и гарантии безопасности: Шмыгаль назвал условия победы Украины

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Понедельник 25 апреля 2022 17:23
Вывод войск и гарантии безопасности: Шмыгаль назвал условия победы Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия победы в войне против Российской Федерации. В первую очередь страна-оккупант должна вывести свои войска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шмыгаля в интервью для CBS News.

Несмотря на вывод войск, Украина должна получить гарантии безопасности и иметь возможность восстановить страну используя замороженные активы россиян.

"Я думаю, да, если россияне покинут территорию Украины, если мы будем иметь гарантии безопасности для нашей страны, от наших партнеров, если мы будем иметь возможность восстановить нашу страну и использовать замороженные активы россиян. Поэтому я думаю, что мы можем видеть, что война закончена и что Украина имеет славу в этой войне", - заявил Шмыгаль.

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