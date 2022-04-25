Вивід військ та гарантії безпеки: Шмигаль назвав умови перемоги України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав умови перемоги у війні проти Російської Федерації. В першу чергу країна-окупант повинна вивести свої війська.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шмигаля в інтерв'ю для CBS News.
Попри виведення військ, Україна повинна отримати гарантії безпеки й мати можливість відновити країну використовуючи заморожені активи росіян.
"Я думаю, так, якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантії безпеки для нашої країни, від наших партнерів, якщо ми матимемо можливість відновити нашу країну і використовувати заморожені активи росіян. Тому я думаю, що ми можемо бачити, що війну закінчено і що Україна має славу у цій війні", - заявив Шмигаль.
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