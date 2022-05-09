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Висновок буде в червні. Єврокомісія чекає на другу частину анкети від України

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Понеділок 09 травня 2022 14:46
Висновок буде в червні. Єврокомісія чекає на другу частину анкети від України Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (twitter.com/vonderleyen)
Автор: РБК-Україна

Єврокомісія планує надати висновок щодо анкети України про отримання статусу кандидата на вступ в ЄС в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"З нетерпінням чекаю відповідей на анкету про членство в ЄС від України. Єврокомісія планує надати висновки вже в червні", - написала чиновниця.

Варто зазначити, що в червні також планується саміт Євросоюзу. Українська влада очікує, що саме на цьому саміті Україні нададуть статус кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, Україна підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії.

Також ми писали, що Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.

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