Висновок буде в червні. Єврокомісія чекає на другу частину анкети від України

Єврокомісія планує надати висновок щодо анкети України про отримання статусу кандидата на вступ в ЄС в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн .

"З нетерпінням чекаю відповідей на анкету про членство в ЄС від України. Єврокомісія планує надати висновки вже в червні", - написала чиновниця.

Варто зазначити, що в червні також планується саміт Євросоюзу. Українська влада очікує, що саме на цьому саміті Україні нададуть статус кандидата на членство в ЄС.