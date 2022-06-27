Выступления Путина, сайты госучреждений и суды: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине

"Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ИТ-армией было атаковано более чем 4200 российских онлайн-ресурсов",- пишет пресс-служба Минцифры.

Достижения IT-армии:

благодаря DDoS-атакам были остановлены сайты госучреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции, а студенты, например, подать заявку в ВУЗ. Судебные процессы были приостановлены;

были атакованы сайты СМИ, онлайн-телевидений, Rutube, а также выступления главы Кремля Владимира Путина. Это было необходимо, чтобы прекратить пропаганду среди местного населения.

были сорваны торги у предпринимателей, заблокирована работа бухгалтеров и доступ к сети;

"Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия", - добавляет пресс-служба.