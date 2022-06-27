Выступления Путина, сайты госучреждений и суды: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине

IT-армия Украины начала работу на третий день полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
"Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ИТ-армией было атаковано более чем 4200 российских онлайн-ресурсов",- пишет пресс-служба Минцифры.
Достижения IT-армии:
"Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госспецсвязи предупредили о распространении опасных писем под видом "бесплатной правовой помощи".
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