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Выступления Путина, сайты госучреждений и суды: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине

Фото: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

IT-армия Украины начала работу на третий день полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ИТ-армией было атаковано более чем 4200 российских онлайн-ресурсов",- пишет пресс-служба Минцифры.

Достижения IT-армии:

  • благодаря DDoS-атакам были остановлены сайты госучреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции, а студенты, например, подать заявку в ВУЗ. Судебные процессы были приостановлены;
  • были атакованы сайты СМИ, онлайн-телевидений, Rutube, а также выступления главы Кремля Владимира Путина. Это было необходимо, чтобы прекратить пропаганду среди местного населения.
  • были сорваны торги у предпринимателей, заблокирована работа бухгалтеров и доступ к сети;

"Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия", - добавляет пресс-служба.

  • была нарушена работа продажи авиабилетов, страховых агентств, курьерской доставки, интернет-покупок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госспецсвязи предупредили о распространении опасных писем под видом "бесплатной правовой помощи".

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