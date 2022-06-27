Виступи Путіна, сайти держустанов й суди: підсумки роботи IT-армії з початку війни в Україні

IT-армія України почала роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. За цей час наші хакери атакували більше 4 тисяч ресурсів країни-окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
"Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів", - пише пресслужба Мінцифри.
Досягнення IT-армії:
"Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держспецзв'язку попередили про поширення небезпечних листів під виглядом "безкоштовної правової допомоги".
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