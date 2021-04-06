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УАФ открыла дело против украинских футболистов, которые играли за команды из "Л/ДНР"

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 12:42
УАФ открыла дело против украинских футболистов, которые играли за команды из "Л/ДНР" Фото: Дом футбола УАФ (wikimedia by Artemka)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов. Они участвовали за команды из так называемых "ЛНР" и "ДНР" на международных турнирах.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В частности, объяснения просят предоставить девятерых футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе сборной "ДНР" участвовали в товарищеском матче, который проходил в Сухуми (Грузия), против так называемой "Республики Абхазия":

  • Артема Бессалова, 1983 г.р;
  • Станислава Гарненко, 1987 г.р ;
  • Андрея Лагоду, 2002 г.р;
  • Ярослава Махно, 1993 г.р;
  • Евгения Охмата, 1987 г.р;
  • Артема Пархоменко, 2000 г.р;
  • Савелия Томазова, 1998 г.р;
  • Евгения Федотова, 1987 г.р;
  • Владислава Фролова, 1988 г.р.

Также должны дать свои объяснения еще 17 футболистов, которые в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми (Грузия) участвовали в турнире "Лига братских народов-2020" за команду "Восток-уголь" из так называемой "ЛНР":

  • Сергей Асьмаев, 1995 г.р;
  • Вячеслав Бебенин, 1995 г.р;
  • Марк Белавин, 1997 г.р;
  • Александр Варванин, 1997 г.р;
  • Сергей Стрекач, 1992 г.р;
  • Алексей Еремин, 1988 г.р;
  • Сергей Жарой, 1986 г.р;
  • Михаил Захаров, 1995 г.р;
  • Иван Зубахин, 1986 г.р;
  • Роман Коновалов, 1984 г.р;
  • Александр Майборода, 1996 г.р;
  • Евгений Наумов, 1995 г.р;
  • Иван Рудницкий, 1991 г.р;
  • Владислав Рябчинский, 1996 г.р;
  • Андрей Ткачев, 1988 г.р;
  • Сергей Циндрик, 2004 г.р;
  • Алексей Яковленко, 1996 г.р.

Все указанные футболисты должны предоставить письменные объяснения до 08 апреля включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.

Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".

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