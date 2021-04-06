УАФ открыла дело против украинских футболистов, которые играли за команды из "Л/ДНР"
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов. Они участвовали за команды из так называемых "ЛНР" и "ДНР" на международных турнирах.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
В частности, объяснения просят предоставить девятерых футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе сборной "ДНР" участвовали в товарищеском матче, который проходил в Сухуми (Грузия), против так называемой "Республики Абхазия":
- Артема Бессалова, 1983 г.р;
- Станислава Гарненко, 1987 г.р ;
- Андрея Лагоду, 2002 г.р;
- Ярослава Махно, 1993 г.р;
- Евгения Охмата, 1987 г.р;
- Артема Пархоменко, 2000 г.р;
- Савелия Томазова, 1998 г.р;
- Евгения Федотова, 1987 г.р;
- Владислава Фролова, 1988 г.р.
Также должны дать свои объяснения еще 17 футболистов, которые в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми (Грузия) участвовали в турнире "Лига братских народов-2020" за команду "Восток-уголь" из так называемой "ЛНР":
- Сергей Асьмаев, 1995 г.р;
- Вячеслав Бебенин, 1995 г.р;
- Марк Белавин, 1997 г.р;
- Александр Варванин, 1997 г.р;
- Сергей Стрекач, 1992 г.р;
- Алексей Еремин, 1988 г.р;
- Сергей Жарой, 1986 г.р;
- Михаил Захаров, 1995 г.р;
- Иван Зубахин, 1986 г.р;
- Роман Коновалов, 1984 г.р;
- Александр Майборода, 1996 г.р;
- Евгений Наумов, 1995 г.р;
- Иван Рудницкий, 1991 г.р;
- Владислав Рябчинский, 1996 г.р;
- Андрей Ткачев, 1988 г.р;
- Сергей Циндрик, 2004 г.р;
- Алексей Яковленко, 1996 г.р.
Все указанные футболисты должны предоставить письменные объяснения до 08 апреля включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.
Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".