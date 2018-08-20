В Высшем суде рассказали об основных задачах работы ведомства
Основной задачей ВСУ является работа на результат судебной реформы
Основной задачей Высшего суда Украины (ВСУ) является работа на результат судебной реформы. Об этом в ходе круглого стола сообщила председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, она отметила, что основной задачей ВСУ сейчас видит именно работу на результат судебной реформы.
"Нам нужно сделать так, чтобы всем было комфортно заходить в Верховный суд. Нам нужно менять судебную практику. Нам нужно достичь такого минимума, чтобы в суд надо было обращаться только один раз", - сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что комиссия судей пока не получила ни одного пакета документов от желающих принять участие во втором конкурсе в Верховный суд Украины.
Также сообщалось, что в Украине сейчас существует большой дефицит судейских кадров.
Также сообщалось, что в Украине 238 с 1385 судей не прошли квалификационное оценивание и будут уволены со своих должностей.
Сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает квалификационное оценивание всех судей страны, начатое в рамках судебной реформы. В частности, оценивание предназначено для трех групп судей в количестве 5157 человек. Судей оценивают по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.