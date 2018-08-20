У Вищому суді розказали про основні завдання роботи відомства

Основним завданням ВСУ є робота на результат судової реформи

Основним завданням Вищого суду України (ВСУ) є робота на результат судової реформи. Про це в ході круглого столу повідомила голова Верховного суду України Валентина Данішевська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, вона зазначила, що основним завданням ВСУ наразі бачить саме роботу на результат судової реформи.

"Нам потрібно зробити так, щоб всім було комфортно заходити до Верховного суду. Нам потрібно змінювати судову практику. Нам потрібно досягти такого мінімуму, щоб до суду треба було звертатися лише один раз", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія суддів поки що не отримала жодного пакету документів від бажаючих взяти участь у другому конкурсі до Верховного суду України.

Також повідомлялося, що в Україні зараз існує великий дефіцит суддівських кадрів.

Також повідомлялося, що в Україні 238 з 1385 суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання і будуть звільнені зі своїх посад.

Повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України продовжує кваліфікаційне оцінювання всіх суддів країни, розпочате в рамках судової реформи. Зокрема, оцінювання призначено для трьох груп суддів у кількості 5157 чоловік. Суддів оцінюють за критеріями компетентності, професійної етики та чесноти.