В Україні великий дефіцит суддівських кадрів, - Бенедисюк

В 2019 році має відбутися ротація кадрів Вищої ради правосуддя

В Україні зараз існує великий дефіцит суддівських кадрів. Про це в ході круглого столу: "Судова реформа" повідомив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що судова реформа все ж відбулась в Україні.

"Також передбачалось, що буде оновлення суддівського складу. На сьогоднішній день можна сказати, що процедура оновлення вже відбулася. Необхідно ще завершити етап працевлаштування суддів", - сказав Бенедисюк.

За його словами, на даний момент в Україні існує дефіцит суддівських кадрів.

"Існує на даний момент великий дефіцит суддівських кадрів. Я думаю, що через декілька років цей дефіцит не буде відчуватись у суддівській системі. Оновлення суддівського корпусу триває шляхом конкурсу. Зараз триває процес переводу суддів Апеляційного суду в нові суди", - додав він.

Бенедисюк також зазначив, що в наступному році має відбутися певна ротація кадрів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за останні три з половиною роки число суддів зменшилось на 3,2 тисячі. Загалом це понад третина від існуючої кількості.

За словами голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова, понад 1,5 тис. суддів звільнились за власним бажанням після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування. Процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання було розпочато в 2016 році спільно з Національним антикорупційним бюро.

Також повідомлялося, що в Україні 238 з 1385 суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання і будуть звільнені зі своїх посад.

Повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України продовжує кваліфікаційне оцінювання всіх суддів країни, розпочате в рамках судової реформи. Зокрема, оцінювання призначено для трьох груп суддів у кількості 5157 чоловік. Суддів оцінюють за критеріями компетентності, професійної етики та чесноти.