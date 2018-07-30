В Україні 238 суддів провалили оцінювання відповідності займаним посадам

238 з 1385 суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання

В Україні 238 з 1385 суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання і будуть звільнені зі своїх посад. Про це йдеться на сайті "Судова влада України".

Повідомляється, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) продовжує кваліфікаційне оцінювання всіх суддів країни, розпочате в рамках судової реформи. Зокрема, оцінювання призначено для трьох груп суддів у кількості 5157 чоловік. Суддів оцінюють за критеріями компетентності, професійної етики та чесноти.

Станом на 30 липня 2018 року оцінювання завершено щодо 1385 суддів місцевих та апеляційних суддів.

З них 1147 суддів (83%) успішно пройшли цю процедуру і визнані такими, що відповідають займаній посаді. Інші 238 (17%) суддів підлягають звільненню або вже звільнені, зокрема:

127 суддів (9%) не підтвердили відповідності займаній посаді;

83 судді не здали іспит;

44 судді не пройшли співбесіди з членами комісії;

111 суддів (8%) - звільнені за власним бажанням або їх повноваження при оцінці були припинені.

Нагадаємо, станом на 11 липня 2018 року за підсумками кваліфікаційного оцінювання в цілому визначені результати 1180 суддів місцевих та апеляційних судів України. Успішно пройшли оцінювання і підтвердили відповідність займаній посаді 974 судді, або 82%. Інші 206 суддів, або 18%, підлягають звільненню або вже звільнені.