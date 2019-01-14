Высота снежного покрова в Карпатах растет

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 14 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 138 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 14 января на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -6,2 градусов мороза, порывы ветра до 12 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова на указанном участке составляет от 28 до 99 см, снег метелевых, слабо закреплен.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -6 градусов мороза, порывы ветра до 14 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова от 28 до 78 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавином посту Драгобрат температура воздуха -6,3 градусов мороза, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 138 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со снегопадами и метелями 14 января в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писало РБК-Украина, сегодня, 14 января 2019 года, во всех областях Украины ожидается снег или мокрый снег, температура воздуха днем местами опустится до -2.