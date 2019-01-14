ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Высота снежного покрова в Карпатах растет

Новости » Общество    14.01.2019 - 11:33
Высота снежного покрова в Карпатах растет
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 14 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 138 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 14 января на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -6,2 градусов мороза, порывы ветра до 12 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова на указанном участке составляет от 28 до 99 см, снег метелевых, слабо закреплен.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -6 градусов мороза, порывы ветра до 14 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова от 28 до 78 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавином посту Драгобрат температура воздуха -6,3 градусов мороза, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 138 см", - говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в Карпатах растет

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со снегопадами и метелями 14 января в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писало РБК-Украина, сегодня, 14 января 2019 года, во всех областях Украины ожидается снег или мокрый снег, температура воздуха днем местами опустится до -2.

В Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах В США в авариях из-за снежного шторма погибли люди
Новости Украины ГидрометцентрснегКарпаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь