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В Карпатах вже випало 1,3 м снігу

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 11:22
В Карпатах вже випало 1,3 м снігу
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

В Карпатах станом на 10 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 130 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За інформацією синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -7,4 градусів морозу, висота снігового покриву на вказаній ділянці становить від 28 до 98 см, сніг хуртовинний, нестабільний.

Також повідомляється, що до 81 см снігу вже випало на Сл Плай. Синоптики повідомляють, що на вказаній ділянці температура повітря становила -7,4 градусів морозу, пориви вітру до 4 м/с, туман. 

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -8,1 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 130 см", - йдеться у повідомленні.

В Карпатах вже випало 1,3 м снігу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах сьогодні, 10 січня, очікується помірна сніголавинна небезпека

Як писало РБК-Україна, в Україні сьогодні, 10 січня, у південних, вдень і в східних областях очікується ускладнення погодних умов.

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