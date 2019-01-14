Погода на сегодня: почти во всех областях снег, днем до -2

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой снег, днем от +1 до -1

Погода на сегодня: 14 января 2019 года во всех областях страны ожидается снег или мокрый снег, температура воздуха днем местами опустится до -2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается мокрый снег во всех областях, температура воздуха днем от 0 до +3 градусов, ночью от -1 до -3. На севере Украины ожидается снег, днем от -+2 до -2, ночью от -2 до -6. В центре страны также ожидается небольшой снег, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -7.

В восточных областях днем небольшой снег, температура от -1 до +1, ночью от -4 до -6. На юге Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, температура днем от +3 до +6 градуса, ночью от -2 до -5. В Крыму дождь, днем от +4 до +6, ночью от -4 до -6.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 января небольшой снег, днем от +1 до -1, ночью от -4 до -6, ветер юго-западный, 7-12 м/сек.