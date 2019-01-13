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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Новости » Общество    13.01.2019 - 08:59
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность

В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области, а 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, в результате непогоды и сильных снегопадов, которые больше недели продолжаются в некоторых странах Европы, погиб по меньшей мере 21 человек. Ранее сообщалось, что в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпи обрушилась лавина, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.

В Австрии в связи с лавиной в горах Форарльберг погибли двое лыжников из Германии, еще один лыжник умер возле Зальцбурга. Одному летальному случаю привело дерево, которое упало под давлением снега. В горах Тейзенберг падание дерева привело к гибели женщины.

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