Висота снігового покриву в Карпатах зростає

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

В Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 138 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на ранок 14 січня на Сл Пожежевська температура повітря становить -6,2 градусів морозу, пориви вітру до 12 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становить від 28 до 99 см, сніг хуртовинний, слабо закріплений.

Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -6 градусів морозу, пориви вітру до 14 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву від 28 до 78 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -6,3 градусів морозу, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 138 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 14 січня в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 14 січня 2019 року, у всіх областях України очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2.