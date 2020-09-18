ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Высокий представитель ЕС едет в Украину

Автор: Андрей Козловский

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 22 сентября с рабочим визитом прибудет в Украину. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и украинскими министрами.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как сообщается, во время визита Боррель планирует встретиться с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Дмитрием Тараном. Кроме того, он планирует посетить Совещательную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

Отметим, Боррель отложил свой первый визит в Украину, который был запланирован на 15 марта. Причиной такой отсрочки стало распространение коронавирусной инфекции и карантинные меры.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ускорения работы над "промышленным безвизом".

Также ранее Боррель выступал за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины визит