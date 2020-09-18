Високий представник ЄС їде в Україну

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 22 вересня з робочим візитом прибуде до України. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, та українськими міністрами.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Як повідомляється, під час візиту Боррель планує зустрітися з Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Дмитром Тараном. Крім того, він планує відвідати Дорадчу місію Європейського Союзу в Україні (EUAM).

Зазначимо, Боррель відклав свій перший візит до України, який був запланований на 15 березня. Причиною такого відтермінування стало поширення коронавірусної інфекції та карантинні заходи.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї про пришвидшення роботи над "промисловим безвізом".

Також раніше Боррель виступав за підтримку України у боротьбі з російською агресією та збереження санкцій проти РФ.