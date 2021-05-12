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Не вышли из Суперлиги: УЕФА завел дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Автор: Дмитрий Левицкий

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении трех футбольных клубов, отказавшихся выйти из скандального турнира под названием Суперлига. Речь о клубах "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Об этом говорится на сайте УЕФА.

"Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за так называемого проекта Суперлига", - заявили в УЕФА.

Дополнительную информацию о расследовании в отношении этих футбольных клубов обещают предоставить позже. За отказ выходить из Суперлиги клубам грозит отстранение от еврокубков на два сезона, а также на них могут наложить санкции руководители национальных чемпионатов.

Напомним, в апреле в европейском футболе разразился серьезный скандал. 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы.

Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Однако после того, как участникам турнира пригрозили исключением из турниров под эгидой УЕФА, 9 клубов решили выйти из Суперлиги.

Как писало РБК-Украина, из-за Суперлили футбольный клуб "Ювентус" могут не допустить к следующему сезону "Серии А".

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Новости Украины УЕФАБарселонаРеалЮвентус