Не вийшли з Суперліги: УЄФА завів справу проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентусу"

УЄФА порушив дисциплінарну справу щодо трьох футбольних клубів, які відмовилися вийти зі скандального турніру під назвою Суперліга. Мова про клуби "Реал", "Барселона" та "Ювентус".
Про це йдеться на сайті УЄФА.
"Сьогодні були призначені інспектори УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА "Реалом", "Барселоною" та "Ювентусом" через так званий проект Суперліга", - заявили в УЄФА.
Додаткову інформацію про розслідування щодо цих футбольних клубів обіцяють надати пізніше. За відмову виходити із Суперліги клубам загрожує відсторонення від єврокубків на два сезони, а також на них можуть накласти санкції керівники національних чемпіонатів.
Нагадаємо, у квітні в європейському футболі вибухнув серйозний скандал. 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи.
Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко". Однак після того, як учасникам турніру пригрозили виключенням з турнірів під егідою УЄФА, 9 клубів вирішили вийти з Суперліги.
Як писало РБК-Україна, через Суперлігу футбольний клуб "Ювентус" можуть не допустити до наступного сезону "Серії А".