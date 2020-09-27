Мы вышли остановить этот режим: Тихановская обратилась к белорусам в 50-ый день протестов

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что демонстранты вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

По словам Тихановской, с момента подачи ее документов в Центральную избирательную комиссию Беларуси для участия в президентский выборах, которые прошли 9 августа, произошло много событий и решений.

"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное - гордости за свой народ, гордость быть одной из вас", - говорится в ее обращении.

Лидер оппозиции добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия - это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - говорится в обращении.

Напомним, вчера в Беларуси силовики задержали 150 участников акций протеста. Из них все еще под стражей находятся 116 человек.

Также РБК-Украина писало, что так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской должна состояться в Минске 27 сентября.

Отметим, после президентских выборов в Беларуси 9 августа вспыхнули масштабные протесты из-за результатов голосования, на котором Александр Лукашенко получил якобы более 80% поддержки. Демонстранты, среди прочего, требуют перевыборов. Оппозиционные силы считают, что Тихановская, которая стала единственным допущенным кандидатом от оппозиции, получила больше поддержки на выборах 9 августа.