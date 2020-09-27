Ми вийшли зупинити цей режим: Тіхановська звернулася до білорусів в 50-ий день протестів

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до громадян країни в 50-й день протестів. Вона заявила, що демонстранти вийшли на вулиці "зупинити режим" і "роблять це мирно".

Про це повідомляє прес-служба Тихановской в Telegram.

За словами Тіхановської, з моменту подання документів у Центральну виборчу комісію Білорусі для участі в президентських виборах, які пройшли 9 серпня, відбулося багато подій і рішень.

"Дорогі білоруси! Історія останніх місяців показує, що ми можемо все. З того моменту, як я вирішила подати документи у ЦВК, здається, минуло ціле життя. Ціле життя самих різних подій і складних рішень, але головне - гордості за свій народ, гордість бути одною із вас", - йдеться в її зверненні.

Лідер опозиції додала, що білоруси вийшли на вулиці "зупинити режим" і "роблять це мирно".

"Сьогодні 50-й день нашого протесту, і білоруський народ сьогодні знову виходить на вулиці. Ми вийшли зупинити цей режим, і ми робимо це мирно. Демократія - це влада народу. А цілий народ сильніше однієї людини, адже народ бореться за свої права, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Нас мільйони, і ми готові нести відповідальність за свої рішення. Ось чому ми переможемо", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, вчора у Білорусі силовики затримали 150 учасників акцій протесту. З них все ще під вартою перебувають 116 осіб.

Також РБК-Україна писало, що так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської має відбутися в Мінську 27 вересня.

Зазначимо, після президентських виборів у Білорусі 9 серпня спалахнули масштабні протести через результати голосування, на якому Олександр Лукашенко отримав нібито понад 80% підтримки. Демонстранти, серед іншого, вимагають перевиборів. Опозиційні сили вважають, що Тіхановська, яка стала єдиним допущеним кандидатом від опозиції, отримала більше підтримки на виборах 9 серпня.