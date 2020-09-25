В Беларуси готовится "народная инаугурация" Тихановской

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

В Беларуси в воскресенье, 27 сентября, планируют провести народную инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской. Сама оппозиционерка поблагодарила за поддержку и заявила, что вместе белорусы смогут добиться новых честных выборов.

Соответствующее видеообращение Тихановской опубликовано в Telegram-канале "Пул первой".

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация - это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", - заявила она.

Тихановская добавила, что сделает все, чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами.

"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И - как следствие - официальной, законной инаугурации", - сказала Тихановская.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Несмотря на это ряд мировых стран, в том числе и Украина, заявили о непризнании легитимности Лукашенко в качестве президента.

В то же время Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.