Редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский прибыл в Россию в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По словам Пескова обмен пленными между Украиной и Россией состоялся. В частности он подтвердил, что среди тех, кого обменяли, есть и Кирилл Вышинский.

"Обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой...Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

Напомним, сегодня 7 сентября состоялся обмен между заключенными между Украиной и РФ. Обмен прошел в формате 35 на 35.

Ранее Вышинский заявлял, что не намерен участвовать в обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, он не собирается участвовать в обмене, потому что не признает своей вины.

Как известно, в рамках обмена в Украину вернулись 24 моряка, которых Россия взяла в плен в Керченском проливе, а также 11 украинцев, осужденных в РФ. В частности, в Украину вернулся режиссер Олег Сенцов.