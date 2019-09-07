Редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський прибув у Росію в рамках обміну полоненими між РФ і Україною. Про це заявив прес-секретар Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За словами Пєскова обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

"Обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому...Там Вишинський є. Списки будуть пізніше. Поки в цілому оцінка така", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні 7 вересня відбувся обмін між укладеними між Україною і РФ. Обмін пройшов у форматі 35 на 35.

Раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

Як відомо, в рамках обміну в Україну повернулися 24 моряків, яких Росія взяла в полон у Керченській протоці, а також 11 українців, засуджених у РФ. Зокрема, в Україну повернувся режисер Олег Сенцов.